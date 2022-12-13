Самому сильному наводнению в Петербурге 4 февраля исполняется 201 год

Потоп произошел в 1822 году. Тогда вода поднялась на 254 сантиметра выше ординатора.

Сегодня, 4 февраля, самому сильному наводнению в Петербурге исполняется 201 год. Трагедия произошла в 1822 году. Об этом сообщили в пресс-службе КЗС.

Тогда вода поднялась на 254 сантиметра выше ординатора. Отметим, что по современной системе классификации ЧП это наводнение считается особо опасным. Зимой 1822 года стихия нахлынула на город глубокой ночью. Вода серьезно разрушила здания Петропавловской крепости. Точных данных о пострадавших нет.

С 2011 года Северную столицу от наводнений защищает Комплекс защитных сооружений. За все время эксплуатации предотвращено 31 нагонное наводнение.

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