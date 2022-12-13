Жительница Петербурга подала в суд на брачное агентство, которое не смогло подобрать ей мужа

За услугу девушка отдала 40 тыс. рублей.

В мировой суд Петербурга с исковым заявлением обратилась женщина. Жительница Северной столицы потребовала взыскать сумму с брачного агентства, которое должно было найти ей спутника жизни.

Еще летом 2022 года заявительница заключила договор с компанией, которая занимается поиском партнеров для одиноких женщин и мужчин. Сотрудники фирмы обещали девушке найти мужчину с учетом пожеланий заказчицы. За услугу женщина отдала 40 тыс. рублей.

Однако организация так и не нашла супруга для клиентки. Обманутая петербурженка обратилась в полицию и в суд.

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Фото: Piter.tv