В воскресенье в Ленобласти выпадет небольшой снег

В воскресенье, 26 ноября, в Ленобласти ожидается холодная и облачная погода. Временами будет выглядывать солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Морозы пока не отступают. Ночью в Ленобласти столбики термометров будут показывать -4...-9 градусов на западе и до -15 на востоке. Днем температура воздухе составит -3...-8 градусов. На востоке подморозит до -12 градусов.
Местами выпадет небольшой снег. Дороги покроются льдом. Атмосферное давление будет меняться мало.
Ранее на Piter.tv: температура воздуха в Петербурге 26 ноября приближается к рекорду, зафиксированному 30 лет назад.
Фото: Pxhere
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