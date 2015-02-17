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В воскресенье в Ленобласти выпадет небольшой снег
Сегодня, 15:22
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В воскресенье в Ленобласти выпадет небольшой снег

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Морозы не покинут регион. Термометры покажут ночью до -15 градусов.

В воскресенье, 26 ноября, в Ленобласти ожидается холодная и облачная погода. Временами будет выглядывать солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Морозы пока не отступают. Ночью в Ленобласти столбики термометров будут показывать -4...-9 градусов на западе и  до -15 на востоке. Днем температура воздухе составит -3...-8 градусов. На востоке подморозит до -12 градусов. 

Местами выпадет небольшой снег. Дороги покроются льдом. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее на Piter.tv: температура воздуха в Петербурге 26 ноября приближается к рекорду, зафиксированному 30 лет назад.

Фото: Pxhere

Теги: климат, ленобласть, погода в ленобласти, природа, северо-западное угмс
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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