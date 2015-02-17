В воскресенье в Ленобласти выпадет небольшой снег

Морозы не покинут регион. Термометры покажут ночью до -15 градусов.

В воскресенье, 26 ноября, в Ленобласти ожидается холодная и облачная погода. Временами будет выглядывать солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Морозы пока не отступают. Ночью в Ленобласти столбики термометров будут показывать -4...-9 градусов на западе и до -15 на востоке. Днем температура воздухе составит -3...-8 градусов. На востоке подморозит до -12 градусов.

Местами выпадет небольшой снег. Дороги покроются льдом. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее на Piter.tv: температура воздуха в Петербурге 26 ноября приближается к рекорду, зафиксированному 30 лет назад.

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