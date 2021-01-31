Температура воздуха в Петербурге 26 ноября приближается к рекорду, зафиксированному 30 лет назад

Как отметил Колесов, в этом году так холодно было в последний раз 10 марта.

Сегодня, 26 ноября, температура воздуха в Петербурге приближается к температурному минимуму за последние 30 лет. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов в своем tg-канале.

По словам специалиста, в Петербурге в 9 утра градусники на окнах показали -10,3 градуса. В Ленобласти и вовсе в это время температура составляла -14...-19 градусов.

Как отметил Колесов, в этом году так холодно было в последний раз 10 марта. А для 26 ноября такого значения не было свыше 30 лет. Только в 1987 году в Петербурге столбики термометров показывали -12,3 градусов.

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