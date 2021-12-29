Туман и мокрый снег увидят жители Ленобласти в понедельник

В некоторых районах похолодает до -11 градусов.

Облачную с прояснениями погоду обещают синоптики жителям Ленобласти в начале недели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 21 февраля, утром регион затянет туманом. Выпадет умеренный мокрый снег. На востоке осадков быть не должно. Подует южный, юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. В темное время суток столбики термометров покажут -1...-6 градусов. На востоке подморозит до -8...-11 градусов. Днем потеплеет до +2. Дороги покроются льдом.

Температурные качели напоминают жителям Ленобласти и Петербурга о приходе весны. Так, Piter.tv уже стало известно, какую погоду ждать в марте.

Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по ЛО