В воскресенье в Ленобласти выпадут осадки

Подует сильный пронизывающий ветер.

В воскресенье, 15 октября, в Ленобласти ожидается теплая и дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью подует южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем порывы будут достигать 8-13 м/с. Столбики термометров в темное время суток покажут +4...+9 градусов, а днем до +8...+13 градусов.

17 октября местами ожидаются осадки, порывы ветра 15-20 м/с, утром и днём в прибрежных районах до 23 м/с. Пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти

В связи с усилением ветра спасатели призвали местных жителей убрать вещи с балконов и по возможности отказаться от прогулок.

Ранее на Piter.tv: спасатели Ленобласти рассказали, как обезопасить детей в лесу.

Фото: Piter.tv