Спасатели Ленобласти рассказали, как обезопасить детей в лесу

Специалисты советуют не оставлять ребёнка без присмотра на природе.

Осенью многие семьи Северной столицы выбираются на прогулку в Ленобласть, чтобы насладиться природой вдали от города. Сотрудники аварийно-спасательной службы региона подготовили памятку, которая поможет обезопасить отдых в лесу, особенно если речь идёт о несовершеннолетних.

Так, перед прогулкой стоит предупредить о своих планах родственников. Детям, которые будут участвовать в поездке, нужно рассказать об основных ориентирах в лесу, по которым можно будет найти выход из чащи.

Кроме того, спасатели советую не отпускать детей далеко от себя и не оставлять их надолго во время хождений по лесу. В случае возникновения опасности нужно незамедлительно звонить в службу 112.

Ранее мы сообщили о том, что больше 1,3 тысячи кубометров мусора убрано на территории Ленобласти в ходе месячника по благоустройству.

Фото: Pxhere, аварийно-спасательная службы Ленобласти