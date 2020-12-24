Значительное потепление придет в Ленобласть в понедельник

Воздух прогреется до +23 градусов.

В понедельник, 12 июня, в Ленобласть придет долгожданное тепло. Синоптики обещают малооблачную погоду. Осадков не будет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +3...+8 градусов. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов. Подует ветер западных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться. На погоду будет влиять теплый антициклон. Его силами в регионе установится летняя погода.

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Фото: Piter.tv