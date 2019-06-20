В Ленобласти с понедельника начнется небольшое похолодание

Ночью и утром возможен туман.

В понедельник, 13 июня, погода в Ленобласти станет прохладнее. В некоторых районах пройдет небольшой дождь. Небо затянет облаками, но иногда будет выглядывать солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью и утром возможен туман. В темное время суток температура воздуха составит +8...+13 градусов. Однако днем потеплеет до +18...+23 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Подует умеренный западный ветер.

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