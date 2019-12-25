В Петербурге может выпасть четверть майской нормы осадков

В эту субботу горожанам придется взять с собой зонты: в Северной столице ожидается пасмурная погода и проливные дожди.

Сегодня, 8 мая, в Петербурге синоптики прогнозируют дождь и ветер. Непогода в городе на Неве определяется обширной циклонической депрессией, вытянувшейся с севера на юг по западным регионам Европейской России. Об этом сообщил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Отметка термометра покажет +7...+9 градусов. В Ленобласти температура поднимется до +5...+10 градусов. Подует западный ветер, его порывы будут достигать 4-9 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм рт. ст.

Напомним, что в Ленобласти 8 мая ожидается дождь. В отдельных районах пройдет мокрый снег.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге не отключат отопление из-за холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха не должна быть ниже +8 градусов в течение минимум пяти дней. Однако такого прогноза синоптики пока не заявили.

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