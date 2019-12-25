В Ленобласти 8 мая воздух прогреется до +11 градусов

В субботу, 8 мая, на территории Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС со ссылкой на синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром, днем в большинстве районов дождь, в отдельных районах небольшой, местами сильный. Ветер ночью южных направлений 2-7 м/с, днем северо-западный, западный 6-11 м/с.
В субботу ночью будет -1...+4, днем +6...+11 градусов.
Фото: Piter.tv
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