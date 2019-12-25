"Филомена" 9 ноября принесёт рекордное тепло в Петербург

Температура воздуха 9 ноября в Санкт-Петербурге +9…+11 градусов.

В середине недели Петербург окажется на пути тёплого атмосферного фронта, а затем и в тёплом секторе очередного циклонического вихря, выходящего на запад Скандинавии. Циклон "Филомена" ("Philomena") сохранит в регионе облачную погоду, пройдут дожди, температура продолжит повышаться. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 9 ноября в Санкт-Петербурге +9…+11 градусов, по Ленинградской области +6…+11градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 9 ноября составляет +9,3 градуса, он был установлен в 1926 году. В четверг ожидаются небольшие дожди и около +10 градусов.

Фото: Piter.tv