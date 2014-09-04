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В среду потеплеет до +10 градусов в Ленобласти
Сегодня, 21:35
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В среду потеплеет до +10 градусов в Ленобласти

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Днем температура воздуха прогреется до +5…+10 градусов.

В среду, 9 ноября, жителям Ленобласти пообещали теплую погоду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. 

В ночь на среду столбики термометров будут показывать +2…+7 градусов тепла, днем температура воздуха прогреется до +5…+10 градусов. Ночью и днем ожидается небольшой дождь. 

Ветер западный 3-8 метров в секунду, днем южный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

Ранее Петербург идёт на тёплый рекорд. В Северной столице днём термометры будут вплотную приближаться к +10 градусам, а возможно немного и превысят данный показатель.

Фото: Piter.tv

Теги: воздух, ноябрь, погода, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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