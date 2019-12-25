Петербург идёт на тёплый рекорд

В Северной столице днём термометры будут вплотную приближаться к +10 градусам, а возможно немного и превысят данный показатель.

Во вторник, 8 ноября, в Санкт-Петербурге температура повысится до +7…+9 градусов, а в среду будет ещё на градус теплее. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Это с большой долей уверенности позволяет говорить об обновлении в среду суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Для 9 ноября рекорд тепла составляет +9,3 градуса и установлен почти век назад, в 1926 году. Михаил Леус, синоптик

Аномально тёплые воздушные массы задержатся над северо-западными областями России ещё три следующих дня. В Северной столице днём термометры будут вплотную приближаться к +10 градусам, а возможно немного и превысят данный показатель.

В воскресенье ветры развернутся на северные румбы, в понедельник к берегам Невы вернутся заморозки.

Фото: Piter.tv