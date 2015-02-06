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В Петербурге 8 ноября потеплеет до +9 градусов
Сегодня, 7:52
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В Петербурге 8 ноября потеплеет до +9 градусов

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В город придут новые порции влажного и теплого атлантического воздуха.

Во вторник Петербург продолжит ощущать влияние циклона, причём окажется практически в его центре. В город придут новые порции влажного и теплого атлантического воздуха. Это сохранит погоду облачной, пройдут дожди, а температура воздуха ещё подрастёт. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 8 ноября в Петербурге +7…+9 градусов, по Ленобласти +5…+10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. За сутки в регионе может выпасть 5-10 мм осадков.

В среду снова будет тепло, пасмурно и дождливо.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в городе на этой неделе установится довольно тёплая погода.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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