В Ленобласти 8 ноября будет тепло и дождливо

Температура воздуха ночью +1...+6, днем +4...+9 градусов.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области, во вторник, 8 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона ночью пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, днем также возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6, днем +4...+9 градусов. По словам синоптика Александра Колесова, отрицательных температур ночью на этой неделе не будет. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv