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В День Победы небо над Петербургом затянет тучами
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В День Победы небо над Петербургом затянет тучами

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Синоптики обещают дождь.

В понедельник, 9 мая, в Петербурге ожидаются кратковременные осадки. Об этом сообщили на портале "Санкт-Петербург" со ссылкой на прогнозы метеорологов. 

Столбики термометров покажут +11 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 м/с. Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст., что значительно превышает норму.

В Ленинградской области синоптики обещают пасмурную и влажную погоду. Воздух прогреется до +13 градусов. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге из-за штормового ветра объявили желтый уровень погодной опасности.

Фото: Piter.tv

Теги: 9 мая, климат, погода, природа, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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