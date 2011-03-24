В День Победы небо над Петербургом затянет тучами

Синоптики обещают дождь.

В понедельник, 9 мая, в Петербурге ожидаются кратковременные осадки. Об этом сообщили на портале "Санкт-Петербург" со ссылкой на прогнозы метеорологов.

Столбики термометров покажут +11 градусов. Порывы ветра будут достигать 12 м/с. Атмосферное давление составит 770 мм рт. ст., что значительно превышает норму.

В Ленинградской области синоптики обещают пасмурную и влажную погоду. Воздух прогреется до +13 градусов.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге из-за штормового ветра объявили желтый уровень погодной опасности.

Фото: Piter.tv