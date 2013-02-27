В Петербурге из-за штормового ветра объявили желтый уровень погодной опасности

Порывы будут достигать 15 м/с.

В МЧС предупредили петербуржцев об ухудшении погоды в воскресенье, 8 мая. Северо-западный ветер разгуляется до 15 м/с. В связи с этим объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, кратковременные дожди и похолодание настигнут город. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов, что ниже нормы.

Отопительный сезон в Петербурге может продлиться на неделю дольше. В Петербурге отключат отопление, когда среднесуточная температура будет держаться на отметке +8 градусов. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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