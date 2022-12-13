  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Североатлантический циклон принесет в Петербург тепло
Сегодня, 9:03
51
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Североатлантический циклон принесет в Петербург тепло

0 0

В городе обещают облачную погоду.

Сегодня, 18 марта, на погоду в Петербурге повлияет североатлантический циклон с центром над Скандинавией. Небо над Северной столицей затянет облаками. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков, лишь на северо-западе области пройдёт небольшой мокрый снег с дождём.
Михаил Леус, синоптик

Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. В городе обещают сильный южный ветер. Порывы будут достигать 5-10 м/с. 

 Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее на Piter.tv: во второй половине марта в Петербурге ожидается неустойчивая погода.

Фото:  Piter.tv

Теги: климат, леус, петербург, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии