Североатлантический циклон принесет в Петербург тепло

В городе обещают облачную погоду.

Сегодня, 18 марта, на погоду в Петербурге повлияет североатлантический циклон с центром над Скандинавией. Небо над Северной столицей затянет облаками. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков, лишь на северо-западе области пройдёт небольшой мокрый снег с дождём.

Михаил Леус, синоптик

Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. В городе обещают сильный южный ветер. Порывы будут достигать 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее на Piter.tv: во второй половине марта в Петербурге ожидается неустойчивая погода.

Фото: Piter.tv