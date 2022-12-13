Во второй половине марта в Петербурге ожидается неустойчивая погода

В периоды 17-18 и 29-31 марта, возможно понижение температуры даже до -5…-10 градусов.

Первая половина марта в Петербурге оказалась менее солнечной, чем обычно. Вторая половина месяца удивит петербуржцев и продемонстрирует все прихоти весны: от оттепелей до внезапных заморозков, рассказали "Невские Новости".

По словам ведущего синоптика отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Натальи Мироничевой, начало марта выдалось прохладным и пасмурным. Если в среднем солнце за весь март должно светить не менее 121 часа, то первые две недели оно выглядывало из-за облаков всего 39 часов.

Во второй половине марта ожидается неустойчивая погода с чередованием малооблачных сухих и ненастных, с осадками, дней. Ожидается до +2..+6 градусов, но ночам 0..-5 градусов. В периоды 17-18 и 29-31 марта, возможно понижение температуры даже до -5…-10 градусов.

А в ближайшие выходные в Петербурге будет тепло, но облачно.

Фото: Piter.tv