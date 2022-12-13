В Петербурге на выходных будет тепло, но облачно

В воскресенье плюс ко всему пойдёт дождь.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на предстоящие выходные.

Солнце уже с 7 утра светит, озаряя верхушки зданий, так как облаков совсем нет. Поэтому воздух довольно быстро прогреется и в Петербурге сегодня будет к +4 или даже немного выше. Александр Колесов, синоптик

Антициклон продолжает определять погоду в Петербурге, солнце сегодня может быть практически весь день.

Выходные дни пройдут под повышенным атмосферным давлением. С запада приближается циклон, который принесёт более тёплый воздух и закроет небо облаками. В субботу в Петербурге практически не будет осадков, а в воскресенье пройдут дожди. Температура воздуха днём до +5 градусов, но и ночью довольно тепло, без мороза. В субботу температура около 0, а в воскресенье до +1 градуса.

Фото: Piter.tv