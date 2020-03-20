В Петербурге 7 декабря повысится температурный фон

Погода останется облачной, вновь пройдёт снег.

В середине рабочей недели управление погодой в Петербурге перейдёт от "Анники" к приближающейся с запада "Зоре" ("Zora"). Несмотря на некое изменений синоптической ситуации метеорологические условия поменяются мало. Погода останется облачной, вновь пройдёт снег, а температурный фон немного повысится. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 7 декабря в Петербурге -2…-4 градуса, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг пройдёт небольшой снег и станет еще немного теплее.

МЧС: 7 декабря в Петербурге ожидается гололедица.

Фото: Piter.tv