В Ленобласти 7 декабря ожидается снег и гололедица

Температура воздуха ночью -3...-8, днём -2...-7 градусов.

В середине рабочей недели в Ленинградской области ожидается облачная погода. Стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 7 декабря повсеместно, днём в большинстве районов пройдёт снег. На западе региона снег местами будет сильный, на востоке местами небольшой. Ветер южный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью -3...-8, днём -2...-7 градусов. На дорогах сложная обстановка, гололедица. В Петербурге 7 декабря также ожидается гололедица.

Фото: МЧС; Piter.tv