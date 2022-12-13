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В субботу на погоду в Петербурге будет влиять северная периферия циклонического вихря
Сегодня, 9:07
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В субботу на погоду в Петербурге будет влиять северная периферия циклонического вихря

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Столбики термометров покажут 0 градусов.

Сегодня, 4 марта, небо над Петербургом затянет облаками. В городе выпадут осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует северная периферия циклонического вихря, выходящего своим центром в Новгородскую область.

Михаил Леус, синоптик центра "Фобос"

В Северной столице обещают снегопад. Столбики термометров покажут 0 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. 

На дорогах из-за понижения температуры будет скользко.  Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv: на юге Ленобласти 4 марта ожидается сильный снег.

Фото: Pxhere

Теги: климат, леус, погода, погода петербург, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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