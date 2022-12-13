В субботу на погоду в Петербурге будет влиять северная периферия циклонического вихря

Столбики термометров покажут 0 градусов.

Сегодня, 4 марта, небо над Петербургом затянет облаками. В городе выпадут осадки. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует северная периферия циклонического вихря, выходящего своим центром в Новгородскую область. Михаил Леус, синоптик центра "Фобос"

В Северной столице обещают снегопад. Столбики термометров покажут 0 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

На дорогах из-за понижения температуры будет скользко. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv: на юге Ленобласти 4 марта ожидается сильный снег.

Фото: Pxhere