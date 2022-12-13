На юге Ленобласти 4 марта ожидается сильный снег

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +1...-4 градуса.

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов в субботу, 4 марта, пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром на юге в отдельных районах ожидается сильный снег. Ветер ночью юго-западный, южный, днем восточный, северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +1...-4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

Фото: pxhere.com; МЧС