  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На юге Ленобласти 4 марта ожидается сильный снег
Сегодня, 13:53
72
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На юге Ленобласти 4 марта ожидается сильный снег

0 0

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +1...-4 градуса.

В первый выходной день в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

В большинстве районов в субботу, 4 марта, пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ночью и утром на юге в отдельных районах ожидается сильный снег. Ветер ночью юго-западный, южный, днем восточный, северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +1...-4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.

Фото: pxhere.com; МЧС

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии