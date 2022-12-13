В пятницу в Петербург пришло потепление

Погоду в Северной столице формирует периферия приближающегося с запада циклона.

Сегодня, 24 февраля, в Петербурге обещают много осадков. Только за ночь выпало пять мм снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

По словам специалиста, на подходе к городу – периферия приближающегося с запада циклона. Пройдет снег, немного потеплеет. Столбики термометров покажут -1...-3 градуса. Подует юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с.

Небо затянет плотными облаками. Атмосферное давление упадет по 747 мм рт. ст.

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