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В пятницу в Петербург пришло потепление
Сегодня, 9:07
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В пятницу в Петербург пришло потепление

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Погоду в Северной столице формирует периферия приближающегося с запада циклона.

Сегодня, 24 февраля, в Петербурге обещают много осадков. Только за ночь выпало пять мм снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале. 

По словам специалиста, на подходе к городу – периферия приближающегося с запада циклона. Пройдет снег, немного потеплеет. Столбики термометров покажут -1...-3 градуса. Подует юго-западный ветер со скоростью 2-7 м/с. 

Небо затянет плотными облаками. Атмосферное давление упадет по 747 мм рт. ст. 

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Фото: Unsplash

 

Теги: леус, погода, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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