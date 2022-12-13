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Сильные морозы пришли в Петербург 23 февраля
Сегодня, 9:49
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Сильные морозы пришли в Петербург 23 февраля

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Ночью температура воздуха упала до -16,3 градусов.

Сегодня, 23 февраля, в Петербурге обещают крепкие морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В городе на Неве выпадет снег, столбики термометров покажут -8 градусов. День будет облачным, но иногда жителей региона будет радовать солнце.

По словам специалиста, минувшая ночь стала самой холодной в Северной столице за весь февраль. Температура упала до -16,3 градусов.

Синоптик отметил, что крепкие морозы зафиксировали в Лодейном Поле. Там подморозило до -27,3 градусов. 

Ранее на  Piter.tv: петербуржцев предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за сильного похолодания.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, леус, погода, природа, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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