Сильные морозы пришли в Петербург 23 февраля

Ночью температура воздуха упала до -16,3 градусов.

Сегодня, 23 февраля, в Петербурге обещают крепкие морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

В городе на Неве выпадет снег, столбики термометров покажут -8 градусов. День будет облачным, но иногда жителей региона будет радовать солнце.

По словам специалиста, минувшая ночь стала самой холодной в Северной столице за весь февраль. Температура упала до -16,3 градусов.

Синоптик отметил, что крепкие морозы зафиксировали в Лодейном Поле. Там подморозило до -27,3 градусов.

Ранее на Piter.tv: петербуржцев предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за сильного похолодания.

Фото: Piter.tv