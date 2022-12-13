Петербуржцев предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за сильного похолодания

С 00 часов до 13 часов 23 февраля ожидается очень низкая температура.

В среду, 22 февраля, в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщают в Росгидрометцентре.

С 00 часов до 13 часов 23 февраля ожидается очень низкая температура. Местами она опустится до минус 20 градусов и ниже. Петербуржцев просят быть водителей особенно осторожными и воздержаться от использования личного транспорта в связи с высоким риском ДТП. Предельно внимательными следует быть и пешеходам.

Ранее в Петербурге 22 февраля погоду продолжит определять антициклон. Температура воздуха 22 февраля в Петербурге -6…-8 градусов.

Фото: Piter.tv

