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Петербуржцев предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за сильного похолодания
Сегодня, 21:23
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Петербуржцев предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за сильного похолодания

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С 00 часов до 13 часов 23 февраля ожидается очень низкая температура.

В среду, 22 февраля, в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщают в Росгидрометцентре. 

С 00 часов до 13 часов 23 февраля ожидается очень низкая температура. Местами она опустится до минус 20 градусов и ниже. Петербуржцев просят быть водителей особенно осторожными и воздержаться от использования личного транспорта в связи с высоким риском ДТП. Предельно внимательными следует быть и пешеходам.

Ранее в Петербурге 22 февраля погоду продолжит определять антициклон. Температура воздуха 22 февраля в Петербурге -6…-8 градусов.

Фото: Piter.tv 
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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