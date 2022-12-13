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В Петербурге 22 февраля погоду продолжит определять антициклон
Сегодня, 8:02
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В Петербурге 22 февраля погоду продолжит определять антициклон

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Температура воздуха 22 февраля в Петербурге -6…-8 градусов.

Перед длинными праздничными выходными синоптическую ситуацию в Петербурга продолжит определять антициклон. Ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 22 февраля в Петербурге -6…-8 градусов, по Ленобласти -5…-10, местами до -15 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В ночь на четверг мороз ещё окрепнет, а днём температура немного повысится, вечером закружит небольшой снег.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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