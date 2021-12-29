Холодная тыловая часть циклона "Юмит" принесла в Петербург мороз

К вечеру температура воздуха составит -6...-8 градусов.

Сегодня, 6 января, под влиянием холодной тыловой части циклона "Юмит" в Петербург вернутся морозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" в своем аккаунте в "Инстаграм".

Небо над городом затянет плотными облаками. Начнется небольшой снег, на дорогах образуется наледь. Столбики термометров в первой половине дня покажут 0...-2 градусов. Но уже к вечеру похолодает до -6...-8 градусов. В Ленобласти утром обещают до -4 градусов, после обеда подморозит до -5...-10 градусов. Подует северный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv: синоптики предупредили жителей Ленобласти о мокром снеге и гололедице 6 января.

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