Синоптики предупредили жителей Ленобласти о мокром снеге и гололедице 6 января

Температура воздуха составит -2...-7 градусов.

В четверг, 6 января, в Ленобласти ожидается облачная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Жителей предупредили о непогоде. Ночью начнется снегопад, днем он усилится. В темное время суток подует ветер южных направлений со скоростью 3-8 м/с. Днем в западных районах ожидается северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 6-11 м/с. Столбики термометров покажут -2...-7 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что перед Рождеством в Приморском районе расцвела верба.

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