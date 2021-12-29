Перед Рождеством в Приморском районе расцвела верба

Обычно дерево цветет в марте-апреле.

В середине зимы в Петербурге расцвела верба. Об этом сообщили в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Автор фото Антон Кубышкин опубликовал снимки в Интернете. По его словам, снимки были сделаны 3 января.

Как начал встречать Новый год - это я помню... Но откуда верба? Антон Кубышкин, "Грибы и Грибники СПб"

Известно, что обычно ива остролистная цветет в марте-апреле. Горожане удивились необычному природному явлению.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Купчино по Альпийскому переулку бегал маленький кабан.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)