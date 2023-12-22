В Петербурге 6 февраля начнет понижаться температура

Температура воздуха в Петербурге -5…-7 градусов.

Во вторник, 6 февраля, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать тыловая часть циклона, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Большую часть дня небо продолжат закрывать плотные облака, и пройдёт небольшой снег. Температурный фон будет постепенно понижаться, и окажется немного ниже климатической нормы. Температура воздуха в Петербурге -5…-7 градусов, в Ленинградской области -4…-9 градусов, местами до -12. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В среду местами пройдёт небольшой снег и -10…-12 градусов.

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Фото: Piter.tv