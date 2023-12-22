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К концу недели барическая депрессия NADINE принесёт в Петербург похолодание
Сегодня, 10:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

К концу недели барическая депрессия NADINE принесёт в Петербург похолодание

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Морозы до -15…-20 градусов придут во второй половине недели

На этой неделе погоду в Петербурге будет определять обширная многоцентровая барическая депрессия NADINE, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Хотя сегодня температура воздуха еще простоит в районе -1 градуса, но понижение температуры во второй половине дня продолжится. Зима полноценно возвращается в наш регион и, скорее всего, длительно, так как вся эта неделя будет холодной.

Александр Колесов, синоптик

Температура воздуха в Северной столице будет понижаться плавно. Сначала температура понизится до -5 градусов, затем от -5 до -10 градусов. К середине недели уже можно ожидать -10…-15 градусов и прекращение осадков.

Морозы до -15…-20 градусов придут во второй половине недели. В Ленинградской области температура может опуститься и до -25 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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