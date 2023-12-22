В Ленобласти ночью 6 февраля местами похолодает до -16 градусов

На дорогах гололедица.

В Ленинградской области во вторник, 6 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег. Ветер северный, северо-восточный 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, местами, преимущественно на севере, -13...-16, днём -3...-8 градусов, местами -13 градусов. На дорогах гололедица.

К концу недели барическая депрессия NADINE принесёт в Петербург и Ленинградскую область похолодание.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0); МЧС