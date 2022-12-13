Сегодня в Петербурге пройдет дождь

В субботу, 14 января, на погоду в Петербурге будет влиять теплый циклон. Влажные воздушные массы атлантического происхождения принесли в Северную столицу дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.
В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди, а температурный фон останется на 5-6 градусов выше климатической нормы.
Михаил Леус, центр "Фобос"
Столбики термометров в Северной столице покажут +4 градуса. Подует южный порывистый ветер со скоростью до 10 м/с.
Серая погода ожидается и в воскресенье. В городе выпадут осадки. Похолодания пока ждать не стоит.
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Фото: Piter.tv
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