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Синоптик Юрий Куткевич рассказал, какой будет температура воздуха на Крещение
Сегодня, 11:50
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Синоптик Юрий Куткевич рассказал, какой будет температура воздуха на Крещение

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На предстоящей неделе выпадет мокрый снег, временами будет идти дождь.

Синоптик Юрий Куткевич рассказал "Невским Новостям", какая погода будет в Петербурге на Крещение. Напомним, что православный праздник приходится на 19 января.

Специалист отметил, что сильного похолодания на Крещение ждать не стоит. В Северной столице обещают адекватные морозы. 

На предстоящей неделе выпадет мокрый снег, временами будет идти дождь. Потепление до нулевых продлится до крещенской недели. 

Ранее на Piter.tv: рождественский праздник провели в музее "Россия – моя история".

Фото: pixabay

Теги: крещение, православие, прогноз погоды, синоптик юрий куткевич
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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