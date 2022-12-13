Синоптик Юрий Куткевич рассказал, какой будет температура воздуха на Крещение

На предстоящей неделе выпадет мокрый снег, временами будет идти дождь.

Синоптик Юрий Куткевич рассказал "Невским Новостям", какая погода будет в Петербурге на Крещение. Напомним, что православный праздник приходится на 19 января.

Специалист отметил, что сильного похолодания на Крещение ждать не стоит. В Северной столице обещают адекватные морозы.

На предстоящей неделе выпадет мокрый снег, временами будет идти дождь. Потепление до нулевых продлится до крещенской недели.

Ранее на Piter.tv: рождественский праздник провели в музее "Россия – моя история".

Фото: pixabay