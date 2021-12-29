Православные верующие отмечают Крещение Господне

Всего в Петербурге организовано 23 купели.

В среду, 19 января, православные верующие отмечают церковный праздник – Крещение Господне. В этот день принято окунаться в купели и освящать воду.

Всего в Петербурге организовано 23 купели. Их адреса Piter.TV публиковал ранее. В Ленобласти окунуться в ледяную воду можно в 28 местах.

У купелей дежурят водолазы поисково-спасательной службы Петербурга. Также поблизости находятся бригады скорой помощи и полиция. На омовение одновременно запускают по 5-7 человек. Организованы пункты обогрева.

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