В Ленобласти в Крещенских купаниях участие приняли почти 5 тысяч человек

На территории Ленинградской области функционировало 32 купели.

В 2025 году в Ленобласти во время празднования Крещения Господня с 18 по 19 января нарушений мер безопасности и происшествий не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности ЛО.

В период празднования Крещения Господня на территории Ленинградской области функционировало 32 купели, в мероприятиях приняли участие порядка 4980 человек.

Безопасность обеспечивали 39 спасателей и 15 единиц техники от аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Также к обеспечению безопасности привлекался инспекторский состав ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области, представители органов правопорядка.

Фото: пресс-служба Комитета правопорядка и безопасности ЛО