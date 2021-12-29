Купели на Крещение в Петербурге 2022: список, адреса

Где оборудовали безопасные и удобные купели – полный список адресов.

В среду, 19 января, православные отметят Крещение Господне. Главное управление МЧС по Петербургу поделилось списком мест для традиционных крещенских купаний: в 2022 году для горожан подготовили 23 купели в разных районах.

На Васильевском острове окунуться можно будет у дома №27/2 по набережной Лейтенанта Шмидта, в Выборгском районе проруби обустроили сразу по четырем адресам: у дома №13 по Никольской улице и у дома №84 по Большой Озерной улице (обе купели расположены на Среднем Суздальском озере), у дома №22 корпус 4, литера А по проспекту Раевского (на Ольгинском пруду), а также в карьере Новоселки в поселке Левашово.

Жителям Колпино можно окунуться в иордани на территории Свято-Троицкого Прихода (Пролетарская улица, 2) или на территории Церкви Святого Благоверного Князя Александра Невского в поселке Усть-Ижора (Шлиссельбургское шоссе, 44).

В Красносельском районе обустроили две купели в Старо-Паново: у дома №45 по Набережной улице, на территории храма святых мучеников Андриана и Наталии, и на территории храма в честь чуда Архистратига Михаила в Хонекс на Рабочей улице. В Кронштадте прорубь разбили по одному адресу – в Петровском парке, в Средней гавани Финского залива у Петровской пристани.

У жителей Курортного района есть два варианта: прорубь у дома №1 по Петровской набережной в Сестрорецке (озеро Сестрорецкий разлив) и купель у Часовни Преподобного Серафима Саровского в поселке Песочный (Мельничная улица, 32). В Невском районе иордань обустроили только у Церкви Матроны Босоножки на проспекте Обуховской Обороны, 24.

На Петроградке окунуться получится в Неве у Петропавловской крепости или в купели у Аптекарской набережной, 8А, на спуске к Большой Невке. В Петродворцовом районе разбили сразу четыре проруби: три из них располагаются в поселке Стрельна на Санкт-Петербургском шоссе – у дома №15 (на территории Свято-Троицкой Приморской Сергиевой Пустыни), у дома №109 (на территории Михайловки) и у дома №115 (у Церкви Святых Апостолов Петра и Павла в Знаменке). Четвертую обустроили в Петергофе, на Ольгином пруду – у дома №32 по Санкт-Петербургскому проспекту.

Жителям Пушкинского района предлагают приехать по трем адресам: к Лечебному пруду в поселке Динамо (Павловское шоссе, 10), Колонистскому пруду в Пушкине (территория СПС № 17) или на участок №34 по Центральной улице на территории Детскосельский в Шушарах.

Во Фрунзенском районе купель открылась в парке "Героев-Пожарных", на Южном шоссе, 57 корпус 2.

В МЧС призвали граждан окунаться только в специально оборудованных для этого местах, под присмотром спасателей. Перед окунанием стоит разогреть тело разминкой или пробежкой, отказаться от алкоголя и надеть на ноги нескользящую удобную обувь. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит оценить риски возможных спазмов сосудов, судорог, потери сознания в воде и быть особенно осторожными. Тем, кто приедет окунаться вместе с детьми, необходимо следить за ними во время погружения в прорубь. После окунания нужно растереться сухим полотенцем и надеть сухую одежду.

Также стал известен список адресов с купелями в Ленобласти.

Фото: pixabay