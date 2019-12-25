Коммунисты Петербурга отметили 109-ю годовщину Октябрьской революции

Более сотни человек с флагами СССР собрались у "Авроры" и в Смольном.

7 ноября в Санкт-Петербурге прошли мероприятия в честь 109-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Ключевыми точками стали Нахимовский сквер у крейсера "Аврора" и Смольный — там собрались более сотни человек с флагами СССР и гвоздиками, сообщила пресс-служба городского отделения КПРФ.

У "Авроры" участники акции исполняли революционные маршевые песни, в том числе "Интернационал", и поздравляли друг друга с праздником. В Колпинском районе коммунисты возложили цветы к памятнику Ленину на Привокзальной площади, где выступили второй секретарь райкома Илья Куимов, представители контрольно-ревизионной комиссии Андрей Сергиенко и Виктор Калинин, а также коммунист Пётр Швиммер. От организации "Дети войны" к собравшимся обратилась Мария Громыко.

В Красносельском районе цветы принесли к памятнику Ленину в Красном Селе, а активисты первички №8 "Южно-Приморское" почтили память у закладного камня в Южно-Приморском парке. Мероприятие прошло и в Петродворцовом районе силами Петергофско-Стрельнинского местного отделения. В ряде районов города распространяли свежий выпуск газеты "Питерская правда".

День Октябрьской революции отмечается в России как официальная памятная дата с 2005 года. С 1918-го 7 ноября было одним из главных советских праздников, а в 1996–2004 годах называлось Днём согласия и примирения.

Акция "Свеча памяти" на Дворцовой: петербуржцы зажгли 120 тыс. свечей в память о начале войны.

Фото: Piter.tv