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В Ленобласти готовят 28 купелей для крещенских купаний
Сегодня, 12:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти готовят 28 купелей для крещенских купаний

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Органы правопорядка выделяют для обеспечения правопорядка на местах Крещенских купаний более 600 сотрудников.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Ленобласти ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев рассказал, что в этом году в регионе на Крещение Господне запланировано 28 купелей на открытых водоёмах в 13-ти районах региона.

Конкретные местоположения купелей позднее будут опубликованы на сайте ГУ МЧС по Ленобласти и на сайтах муниципальных образований.

Органы правопорядка выделяют для обеспечения правопорядка на местах Крещенских купаний более 600 сотрудников. Также будут задействованы спасатели МЧС.

В Петербурге готовят 20 купелей для крещенских купаний.

Фото: pixabay

Теги: крещение, купели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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