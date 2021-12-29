В Ленобласти готовят 28 купелей для крещенских купаний

Органы правопорядка выделяют для обеспечения правопорядка на местах Крещенских купаний более 600 сотрудников.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Ленобласти ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев рассказал, что в этом году в регионе на Крещение Господне запланировано 28 купелей на открытых водоёмах в 13-ти районах региона.

Конкретные местоположения купелей позднее будут опубликованы на сайте ГУ МЧС по Ленобласти и на сайтах муниципальных образований.

Органы правопорядка выделяют для обеспечения правопорядка на местах Крещенских купаний более 600 сотрудников. Также будут задействованы спасатели МЧС.

В Петербурге готовят 20 купелей для крещенских купаний.

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