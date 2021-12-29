В Ленобласти готовят 28 купелей для крещенских купаний

Главный государственный инспектор по маломерным судам Ленобласти ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев рассказал, что в этом году в регионе на Крещение Господне запланировано 28 купелей на открытых водоёмах в 13-ти районах региона.
Конкретные местоположения купелей позднее будут опубликованы на сайте ГУ МЧС по Ленобласти и на сайтах муниципальных образований.
Органы правопорядка выделяют для обеспечения правопорядка на местах Крещенских купаний более 600 сотрудников. Также будут задействованы спасатели МЧС.
В Петербурге готовят 20 купелей для крещенских купаний.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все