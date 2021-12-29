В Петербурге готовят 20 купелей для крещенских купаний

Крещение Господне приходится на 19 января.

В канун православного праздника Крещения Господня в Петербурге будут оборудованы около 20 купелей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

По предварительной информации, места для крещенских купаний будут организованы в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах города. В настоящее время в городе идет подготовка и оборудование мест для крещенских купаний Работы планируется завершить к 17 января.

В комитете напомнили о ряде правил, которые необходимо соблюдать перед купанием. Перед купанием стоит воздержаться от употребления алкоголя, а также необходимо сделать физическую разминку. Людям с недомоганием и/или с хроническими заболеваниями, а также тем, кто переболел COVID-19, лучше воздержаться от погружения в прорубь.

Ранее петербуржцам рассказали, какая погода ожидается на Крещение.

Фото: pexels.com