Петербуржцам рассказали, какая погода ожидается на Крещение

Крещение Господне приходится на 19 января.

Уже на следующей неделе православные христиане отметят Крещение Господне, который приходится на 19 января. Одной из особенностей таинства в России является купание в проруби. "Невские Новости" узнали у заведующего бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича, какая погода будет в этот день.

Ориентировочно 19 января будет небольшой снег. Столбики термометров будут колебаться от -5 до -8 градусов. Экстремальные оттепели и морозы не ожидаются.

Что касается погоды на текущей неделе, то в начале будут сильные морозы, а в конце недели ожидаются оттепели.

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