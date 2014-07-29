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Сегодня погода в Петербурге окажется под влиянием холодного антициклона
Сегодня, 9:07
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Сегодня погода в Петербурге окажется под влиянием холодного антициклона

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Ожидается снегопад, температура воздуха будет ниже нуля.

Сегодня, 18 декабря, в Петербурге будет морозно и облачно. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, город будет ощущать влияние сухого и прохладного антициклона. Но вечером жители Северной столицы заметят изменения в погоде. Придет теплый атмосферный фронт с запада.

После обеда в Северной столице начнется снегопад. Столбики термометров покажут до -2...-4 градусов. Подует южный ветер со скоростью 3-8 м/с. 

Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В Ленобласти в воскресенье будет снежно и туманно. Дороги покроются льдом.

Ранее на Piter.tv:  водителя снегоуборочной машины, сбившего пенсионерку, поблагодарили за "профессионализм".

Фото: Piter.tv

Теги: леус, погода спб, прогноз погоды, фобос
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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