В Ленобласти в воскресенье будет снежно и туманно

Днем столбики термометров будут показывать -4...+1 градус.

В воскресенье, 17 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода. В регионе будет идти снег, утром местами возможен туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха в большинстве районов составит -11...-16 градусов. Днем столбики термометров будут показывать -4...+1 градус. На востоке будет прохладнее, подморозит до -7...-12 градусов.

Женщинам стоит отказаться от обуви на каблуке в этот день. Дороги покроются льдом. В таких погодных условиях особую осторожность нужно соблюдать водителям. Не стоит превышать скоростной режим и нарушать дистанцию.

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Фото: Pxhere, пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти