В Петербурге сегодня будет снежно и холодно

Столбики термометров покажут -5…-7 градусов.

Сегодня, 17 декабря, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Западная периферия антициклона станет причиной небольшого снега. Столбики термометров покажут -5…-7 градусов в Северной столице и -5…-10 в Ленобласти. Подует южный ветер со скоростью 1-6 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В ночь на 18 декабря ударят морозы. Температура воздуха составит -12…-14 градусов. Днем потеплеет до -2…-4 градусов, выпадет небольшой снег.

Ранее на Piter.tv: в первой половине декабря в Петербурге солнце светило 3,3 часа.

Фото: Pexels