В первой половине декабря в Петербурге солнце светило 3,3 часа

Средняя температура воздуха за первую половину декабря составила -4,6 градуса.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги по погоде в первой половине декабря.

Надо отметить, что зимняя погода в Петербурге сохранялась в течение всего периода и температура воздуха была достаточно ровной, без значительных перепадов. Оттепели в первой половине месяца избежали. Самая высокая температура -0,3 градуса отмечена днём 9 декабря. Александр Колесов

Средняя температура воздуха за первую половину декабря составила -4,6 градуса, ниже нормы на 2,8 градуса. В прошлом году в первой половине месяца было почти в два раза холоднее, средняя температура достигала -8 градусов.

Всего за 15 дней в Санкт-Петербурге выпало 34,9 мм снега. Такое количество осадков соответствует 69% от месячной нормы. Снежный покров на утро 16 декабря составляет от 17 до 21 см. Солнце за эти дни появлялось три раза и светило 3,3 часа.

Фото: Piter.tv