Водителя снегоуборочной машины, сбившего пенсионерку, поблагодарили за "профессионализм"

Ответственность за инцидент житель Петербурга возложил на пожилую женщину. Женщина находилась в "неположенном месте".

Водитель снегоуборочной техники сбил пенсионерку на Садовой улице. В момент ДТП женщина находилась "в неположенном месте". Комитет по благоустройству опубликовал заявление руководителя подрядной организации, который заступился за своего сотрудника.

Известно, что пенсионерка в момент "коммунального ДТП" упала и получила травмы. Информация о состоянии пожилой петербурженки уточняется. Водитель возложил ответственность за случившееся на пострадавшую.

Подрядная организация похвалила за "профессионализм" водителя. Комитет по благоустройству тоже встал на сторону рабочего.

В неположенное место на проезжую часть вышла пожилая женщина, а водитель погрузочной техники сдавал назад, в результате чего, в результате падения, она получила травмы. Хотелось бы отметить профессионализм водителя, который осуществлял работы. Он моментально среагировал на сложившуюся ситуацию, остановил машину. Руководитель подрядной организации

Говорить о профессионализме водителя, который сбил пенсионерку, сложно.

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Фото: комитет по благоустройству Петербурга