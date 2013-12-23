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Водителя снегоуборочной машины, сбившего пенсионерку, поблагодарили за "профессионализм"
Сегодня, 20:00
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Водителя снегоуборочной машины, сбившего пенсионерку, поблагодарили за "профессионализм"

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Ответственность за инцидент житель Петербурга возложил на пожилую женщину. Женщина находилась в "неположенном месте".

Водитель снегоуборочной техники сбил пенсионерку на Садовой улице. В момент ДТП женщина находилась "в неположенном месте". Комитет по благоустройству опубликовал заявление руководителя подрядной организации, который заступился за своего сотрудника. 

Известно, что пенсионерка в момент "коммунального ДТП" упала и получила травмы. Информация о состоянии пожилой петербурженки уточняется. Водитель возложил ответственность за случившееся на пострадавшую. 

Подрядная организация похвалила   за "профессионализм" водителя. Комитет по благоустройству тоже встал на сторону рабочего. 

В неположенное место на проезжую часть вышла пожилая женщина, а водитель погрузочной техники сдавал назад, в результате чего, в результате падения, она получила травмы. Хотелось бы отметить профессионализм водителя, который осуществлял работы. Он моментально среагировал на сложившуюся ситуацию, остановил машину.

Руководитель подрядной организации

Говорить о профессионализме водителя, который сбил пенсионерку, сложно. 

Ранее на Piter.tv: в  центре Петербурга у Снегурочки украли паспорт и наряд.

Фото: комитет по благоустройству Петербурга

Теги: дтп, комитет по благоустройству, полиция, сбил пенсонерку, снегоуборочная машина сбила пенсионерку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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