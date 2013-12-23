В центре Петербурга у Снегурочки украли паспорт и наряд

Инцидент произошел во время детского концерта.

В Центральном районе неизвестный обокрал Снегурочку. Злоумышленник унес рюкзак с паспортом и костюмом аниматора. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Инцидент произошел во время детского концерта. Внучка Деда Мороза оставила вещи на скамейке и пошла развлекать детей. Когда она вернулась, ее рюкзака с надписью "Волонтёры культуры" уже не было.

Полиция разыскивает вора. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay